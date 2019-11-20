İran'dan Azerbaycan'a 38 adet elektrik tasarruf cihazı ihracatı

İRNA’ya konuşan Batı Azerbaycan İl Bilgi ve Teknoloji Parkı Müdürü Ali Muhammed Nikbaht, bu mallarin her birisinin fiyatının yaklaşık 300 dolar olduğunu ve toplam değerlerinin 11 bin 400 dolara çıktığını belirtti.

Ürünlerin Urum Niru Tevan Şirketi ile Azerbaycan'ın INTERNERQO firması arasında imzalanan sözleşme uyarınca Azerbaycan'a ihraç edildiğini dile getiren Nikbaht, anlaşma kapsamında ihracatın İran takviminin dördüncü ayından (Temmuz 2019) başladığını ve yılsonuna kadar 300 civarinda elektrik tasarruf cihazını bu ülkeye ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.