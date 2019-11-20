İran-Azerbaycan ticaret hacmi yüzde 30 arttı

Azerbaycan APA Haber Ajansı'nda yayınlanan habere göre, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi'nin raporunda, İran-Azerbaycan ticaret hacminin 2019'un ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 99 milyon dolar arttışı kaydedildi.

Bu dönemde Azerbaycan'ın İran'a olan ihracatı 30 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu rakamın yüzde 39 artış sağladığını ifade edildi.

Öte yandan Azerbaycan'ın İran'da ithalatı da 2019'un ilk 10 ayında 319 milyon dolar oldu. Bu rakam da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığı görülmektedir.

Raporun son bölümünde Azerbaycan-İran ticaret dengesinim 360 milyon dolar İran'ın lehine olduğu ve bu rakamda da yüzde 29 oranında artış görüldüğü ifade edildi.