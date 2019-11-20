Uluslararası Dizin Kayak Merkez, eşsiz kapasiteye sahip bir mekan

İl, Ulusal, Asya ve dünya çapında yarışmalara ev sahipliği yapan bu kayak merkezinin cazibesi, kışa sınır kalmamakta ve her yıl yaızn da çim kayağı müsabakalarının da burada düzenlenmesine tanıklık etmekteyiz.

Kış mevsiminin başlaması ve karın görünmesi ile her yıl ulusal ve uluslararası birçok müsabakanın düzenlendiği Uluslararası Dizin Kayak Merkezi'nin bu tür yarışmalara ev sahipliği yapması, merkezin yarışmaların düzenlenmesi ve yerli ve yabancı çok sayıda turistin burada kayay yapmasındaki büyük potansiyelini gözler önüne sermektedir.

Dağ bisikleti, yayla atıcılık, yelken kanat sporu, gül bahçesi ve ender dağ bitkileri gibi özellikleri de bulunan Dizin'de Dünya Kayak Federasyonu onaylı İran ve Asya'nın ilk kayak merkezi olması nedeniyle 2022 yılına kadar hız aşırı müsabakalara ev sahibi olarak seçilmiştir.

Merkezin açılması için 60 santimetre kar kalınlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yıl şimdiye kadarki kar kalınlığı 6 santimetreye ulaşmış ve yağışların devam etmesi durumunda Aralık ayının başlarından itibaren müsabakaların düzenlenmesi ve halkın kullanımı için hazır hale gelebileceği belirtilmektedir.

Tahran'ın batısında Elburz ilinin merkezi Kerec'in 70 kilometre kuzeyinde bulunan Uluslararası Dizin Kayak Merkezi 3 telekabin, 2 telesiyej, 7 tele kayağı ile İran'ın en donanımlı kayak merkezi olarak görülmektdir.