1. Uluslararası Çağdaş Asya'da Küreselleşme Konferansı Moskova'da başladı

İran, Türkiye, Çin, Hindistan, Pakistan, Sırbistan, Güney Kore, Endonezya, Vietnam, Sri Lanka ve Rusya'nın uzmanların katıldığı bu iki günlük konferansta Asya ile ilgili siyasi konular masaya yatırılacak.

Dünyanın gözünde Doğu Asya, Bölgesel ve Küresel Oyunculara göre Yakın ve Ortadoğu, Kriz ve Çatışmaların Önlenmesi ve Çözüme Kavuşturulması, Güney Asya'da Küreselleşme sürecinde Çatışmalar ve Çözüm Yolları ve Bölge Araştırmaları ile Dilcilik konuları, konferansın ana gündem maddelerinin öne çıkanları arasında.

İran Dışişleri Bakan Yardımıcısı ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Muhammed Kazım Seccadpur ile İran'ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Senayi de konferansa katılarak, Rusya'nın kalkınmanın siyasi ve askeri yönlerdeki rolü ve İran ile Rusya'nın istikrar ve kalkınmaya ilişkin koalisyon kurması konuları ele alacaklar.