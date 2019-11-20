Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden tıp tarihi uzmanları İran'a gelecek

İran Tıp Bilimleri Kurumu'nda düzenlenen bir tören de konuşan Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Tarihi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Ali Ekber Vilayeti, 'Kesinlikle modern tıp, İran'ın geleneksel tıp bilimcileri ve hekimlerinin tecrübelerine ihtiycaı vardır. Özellikle de İran geleneksel tıbda eskiden beri önde gelen ülkelerden biri konumunda olmuştur' dedi.

İran'da 8 bin bitkisel ilaç üretilebilir

İran'da 1700-2000 arası şifalı bitkinin bulunduğuna dikkati çeken Vilayeti, bunların kullanılması ile 8 bine yakın bitkisel ilacın üretilebileceğini ifade etti.

2. Uluslararası İran ve İslam Dünyası Tıp Tarihi Konferansı, İran Saplık Bakanlığı İran Tıbbı Ofisi, Fransa merkezli Dünya Eczacılık Tarihi Akademisi, İran Bilim Bakanlığı Uluslararası İşler Dairesi, İran Tıp Tarihi Araştırma Merkezi, İran Eczacılık Tarihi Derneği ve İranoloji Kurumu'nun iş birliği ile 26-29 Kasım tarihlerinde Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenecektir.

30 ülkeden katılacak yabancı konuklar arasında Türkiye'den de tıp bilimleri tarihi uzmanları da bu konferansa iştirak edecek. Toplantının gündemi, İran tıbbı, eski İran'da tıp tarihi ve İslam uygarlığında tıp tarihi olarak belirlendi.