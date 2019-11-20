İran filmi katar’da gösterime girecek

İranlı yönetmen Emir Şerifi’nin yönetmenliğini üstlendiği “Fay” adlı kısa film, bu sene 7’ncisi Katar’da düzenlenen Uluslararası Ajyal Film Festivali’nde seyirci ile buluşacak.

“Fay” okul yolunda bir hata yaparak kendisi ve başkaları için sorunlara yol açan "Nihal" adında bir kızın hikayesini anlatıyor. Nihal sahte bir şekilde bu hatasını örtbas etmeye karar veriyor.

Fay, daha önce 63. Uluslararası Londra Film Festivali’nde en iyi kısa film ödülünü aldı.

18 Kasım’da başlayan ve 39 ülkeden 96 filmin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Ajyal Film Festivali, 23 Kasım’a kadar devam edecek