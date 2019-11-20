Aden Körfezi'ne 64 filo gönderilmiştir

39. . Kur'an-ı Kerim Yarışmalarının Kapanış Töreni'nde konuşan Amiral Hanzadi, 'Deniz Kuvvetleri olarak, deniz bölgelerinde İran'ın toprak bütünlüğünün korunması ve çıkarlarımızın temini görevini yürütüyoruz. Denizlerde son noktaya kadar İran İslam Cumhuyeti'nin çıkarlarını korumak için çalışıyoruz' dedi.

İran'ın günümüzde ulaşım hatlarının açık denizlerde batı yönünde Aden Körfezi ve Kızıldeniz'e kadar uzadığını kaydeden Amiral Hanbzadi, bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Şu ana kadar Aden Körfezi'ne 64 filo gönderdiklerinin altını çizen İranlı askeri üst düzey yetkili, İran Donanması'ndan birçok grubun birçok misyonlarda görev aldığı ifade etti.

Kızıldeniz'in özel konumuna ve İran'ın ulaşım hatlarının güvenliğini tehdit eden terör güvensizliklerine dikkati çeken Amiral Hanzadi, 'Bu deniz, güvensiz bir deniz olarak Donanmamızın dikaktini çekmiştir ve geçmişte orada bulunan filolarımıza ilaveten, son iki günde iki filoyu daha oraya yolladık' diye ekledi.