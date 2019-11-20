20 Kas 2019 11:43
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News Code: 83562349
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Azerbaycan ve Kazakistan arasında Hazar Denizi derinliklerinden fiberoptik kablo hattının inşası başladı

Azerbaycan ve Kazakistan arasında Hazar Denizi derinliklerinden fiberoptik kablo hattının inşası başladı

Bakü İRNA- Azerbaycan ve Kazakistan arasında Hazar Denizi'nden yeni fiberoptik kablo hattının inşa süreci başladı.

Azerbaycan APA Haber Ajansı'nın haberine göre, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile Kazakistan Başkabanı Askar Mamin ve iki ülkenin diğer yetkililerinin katılımıyla Kazakistan'ın Aktau limanında bu yeni fiberoptik kablo hattının inşası başladı.

400 kilometre uzunluğundaki bu fiberoptik hattının inşasının 2021 yılında biteceği belirtildi.

Bu hat üzerinde bilgi aktarma kapasitesi, saniyede 4-6 terabite arasında olacaktır.

Azerbaycan'ın AzerTelecom şirketi, birkaç ay önce Kazakistan'ın Transtelecom ve KazTransCom şirketi ile bu yeni fiberoptik hattının inşası için mutabakata varmıştı.

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