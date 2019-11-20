İran yatırım için büyük potansiyele sahiptir

İRNA’ya açıklamada bulunan Kazakistan’ın Bender Abbas Başkonsolosu Nyssan, "Çalışmalarımıza göre Huzistan’ın çelik, petrol ve tarım alanındaki potansiyeli, Kazakistan'daki potansiyellere benzerdir" ifadesini kullandı.

Nyssan ayrıca stratejik coğrafya, her alanda yabancı yatırımcıların korunmasına ilişkin yasa, yatırımcılara devlet desteği, arsa ve emlak için vergi teşvikleri ve yabancı yatırımcılara tesislerin sağlanması gibi konuların Bender Abbas'ın avantajlarından olduğunu dile getirdi.

Ahvaz Ticaret Odası Başkan Vekili Sultan Hüseyni de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Huzistan ilinin tarım ve turizm gibi çeşitli sektörlerde yüksek yatırım potansiyeline sahip olduğunu, bu nedenle bu ildeki yabancı yatırımcıların varlığını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Tarım alanında, Huzistan hurması diğer ülkelere ihracat için en iyisisir” diye ekledi.