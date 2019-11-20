İran ve Rusya ilaç ve tıp cihazları alanındaki iş birliğini geliştirecek

İran-Rusya Ortak Komisyon kapsamındaki taahhütlerin uygulanması çerçevesinde İran'ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Senayi'nin katılımıyla İran-Rusya Sağlık Bakan Yardımcıları bir araya geldi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Senayi bu toplantıda yaptığı açıklamada, bu tür toplantıların iki ülke ilaç ve sağlık iş birliğini geliştirdiğine dikkati çekerek, 'İki ülkenin bu alanda iş birliğini güçlendirmesi için büyük potansiyeller mevcut. İran, Avrasya Birliği ile imzaladığı anlaşma ile kendi ürünlerini bu büyük pazara ihraç edebilir' dedi.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren İran kamu ve özel girişimci ve iş adamlarını bu alanda daha aktif olmaya çağıran Büyükelç,i, İran ürünlerinin Rusya'ya satışı için büyük fırsat doğduğunun altını çizdi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Kastinikov da bu görüşmde yaptığı açıklamada, 'Bu toplantının düzenlenmesi, İran-Rusya 15. Ortak Komisyon Toplantısı'nda onaylanmış ve bize göre bugünkü mutabakatlarımız, İran ilaç ürünlerinin Avrasya Birliği'ne girmesine imkan sağlayacak' değerlendirmesinde bulundu.