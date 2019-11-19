Rusya, Amerika tarafından Fordo tesisine uygulanan ambargoyu mahkum etti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ‘’Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Fordo tesisine tek taraflı ambargolar uygulayacağını bildirmektedir. Bu tesis nükleer anlaşmanın en temel ayaklarından birini oluşturmaktadır ve kalıcı izotopların üretimi için Fordo’nun kullanım şekli değiştirilmelidir. ‘’ denildi.

Bu kararın Amerika’nın uluslararası taahhütlerinden birini daha açık bir şekilde ayaklar altına almak olduğu ifade edilen Rusya Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, ‘’Onlar açık bir şekilde BM kararını ayaklar altına almadan utanmamakla kalmayıp, bu kararların diğer ülkeler tarafından uygulanmasını sa zorlaştırıyorlar. ‘’ denildi.

Bildiride Amerika’nın bu kararı şiddetli şekilde mahkum edilerek, bu konunun 2231 nolu kararın uygulanması ile ilgili Aralık ayında BM Genel Kuruluna sunulacak raporda yer almasının beklenildiği ifade edildi.

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2012