Tahtirevançi: Amerika ve İsrail, Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Ortadoğu önündeki engel

BM’de düzenlenen Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Ortadoğu Oturumunda konuşan Tahtirevançi, bu fikrin ilk kez İran tarafından ortaya atıldığını belirterek, İsrail’in nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla ilgili tüm anlaşmalara taraf olması gerektiğini söyledi.

Uluslararası toplumun Ortadoğu bölgesinden kitlem imha silahların yok olmasını desteklediğini ifade eden Tahtirevançi, ‘’Bölgenin istikrarsızlık durumu her zamandan daha çok bu düşüncenin fiilen uygulanması gerektirir. ‘’ dedi.

Tahtirevançi, Siyonist rejimin çeşitli nükleer silahlara hatta nükleer kara mayınlarına sahip olduğunu belirterek, bu rejimin nükleer silah sahibi fakat NPT üyesi olmayan tek yönetim olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin küstahça bölge ülkelerini nükleer silahla yok etme tehdidine değinen Tahtirevançi, bu rejimin geniş kimyasal silahlara ve ilan edilmemiş bir biyolojik savaş sahibi olduğunu ifade ederek bunlara rağmen bu rejimin Kimyasal ve Biyolojik Silahları yasaklayan kurum üyesi de olmadığını söyledi.

Tahtirevançi, İran’ın kimyasal silah kullanımının en büyük kurbanlarından olduğunu, İran’ın resmi politikasının kitle imha silahlarına karşı gelmek olduğunu, bu silahların İran savunma doktrininde yeri olmadığını bunu da ilkesel ve itikadı sebeplerden olduğunu ve İslam İnkılabı Rehberinin bu silahların kullanımını haram ettiğini vurguladı.

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2012