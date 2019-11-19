İran’ın yeni 9 büyükelçisi Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Bu büyükelçiler hizmet yerlerine hareket öncesi Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşerek kendisinden son direktifleri aldılar.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın yeni Finlandiya, Kongo, Yeni Zelanda, Pakistan, Gine, Kenya, Senegal, Türkmenistan ve Tunus büyükelçileri ile görüştü.

Ruhani görüşmede yeni büyükelçilere başarılar temenni ederek, kendilerinden gidecekleri ülkelerde yatırımcılar ve özel sektör temsilcilerine İran’ın üstünlük ve kapasitelerini tanıtarak, diğer ülkelerle tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesi için çaba harcamalarını istedi.

Ruhani görüşmede İran’ın yeni Finlandiya büyükelçisi bayan Vediati’yi işaretle kadıların ülkede yönetim düzeyinde rollerinin artmasına vurgu yaptı.

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2012