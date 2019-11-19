Ruhani: İran ve Pakistan halklarının ilişkileri, ortak iş birliği için değerli bir sermayedir

Pakistan Ordusu Başkomutanı General Kamer Cavid Bacva ile Tahran'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Tahran-İslamabad ekonomik ilişkileri yükseltilmeli ve taraflar, şimdiki ticari ilişki düzeyine yetinmemelidir' diye konuştu.

İran'ın Barış Boru Hattı'nı Pakistan sınırına kadar ulaştırdığıı ifade eden Ruhani, 'Bu açıdan iş birliğimizin sonuçlanması için tam kapasiteli hazırlılıyız. Sınır güvenliği önemli ve bu bağlamda kaçakçılar ve ortak sınırlarımızı tehdit edenlere karşı birlikte hareket etme noktasında kararlı olmalıyız' diye belirtti.

Pakistan Ordusu Başkomutanı General Kamr Cavid Bacda da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran ve Pakistan iki komşu, dost ve müslüman ülke olarak dünyaya birlik beraberliklerini göstermelidir. Hiçbir ülke ikili ilişkilerimize gölge düşüremez ve müslüman ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlenmesi için çalışmalarızı artırmalıyız' dedi.