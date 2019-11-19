Ruhani: İran ve Kamboçya iş birliğini geliştirmek için iyi kapasitelere sahipler

Kamboçya’nın yeni Tahran Büyükelçisi Yong Se Aan'dan güven mektubunu alan Cumhurbaşkanı Ruhani,“Kamboçya, İran ile ASEAN'a üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir” dedi.

Ruhani ayrıca İran'ın Kamboçya ile ekonomik iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kamboçya’nın yeni Tahran Büyükelçi Yong Se Aan da Cumhurbaşkanı Ruhani’ye güven mektubunu sunduktan sonra yaptığı açıklamada, “İki hükümet ve halk arasındaki ekonomik iş birliği ve dostluk, çok yakındır ve bu ilişkileri derinleştirmeye çalışmalıyız” ifadesini kullandı.

Yong Se Aan, İran ve Kamboçya'nın uluslararası toplumda yakın bakış açısına sahip olduğuna dikkati çekerek, "Kamboçya, Tahran’ın bölgesel ve küresel duruşunu destekliyor ve İran ile daha iyi ve dostça ilişkiler arayışında" diye ekledi.