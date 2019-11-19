Yemen halkının saldırganlar karşısındaki cesareti ve direnişi gurur verici

Yemen'in yeni Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed bin Muhammed Deylemi'nin güven mektubunu alan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Son yıllarda Yemen halkıının olağanüstü direnişine tanıklık ettik. Yemen halkının cesareti çok gurur vericidir' dedi.

Mazlum Yemen halkının dertleri ve sorunlarının İran halkının sorun ve sıkıntısı olduğunu dile getiren Ruhani, 'Günümüzde Yemen halkının düşmanları, baskı ve savaş ile amaçlarına ulaşamayacaklarını anlamış ve bu, Yemen halkının direnişin sonuç verdiği anlamına geliyor! diye konuştu.

İran'ın Yemen'e yönelik saldırı girişiminin başından beri bu ülkenin yanında saf tuttuğuna dikkati çeken Ruhani, 'Kuşkusuz son başarı ve zafer, dirençli Yemen halkının olacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'in yeni Tahran Büyükelçisi Deylemi de güven mektubunu sunduktan sonra yaptığı açıklamada, İran halkı ve hükümetinin Yemen'deki devrimi desteklemesini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

İran halkı ile hükümetinin Yemen halkının en iyi dostu ve kardeşi olduğunun altını çizen Yemen'in yeni Tahran Büyükelçisi, 'Yemen halkı baskı ve ambargo altında ezilirken, sadece İran bizi destekledi ve bu desteğini de devam ettirmektedir' diye belirtti.

Yemen'in emperyalizme karşı İran'ın yanında yer aldığını söyleyen Deylemi, İran'ın özellikle bölge güvenliği ve barışı konusundaki duruşunu benimsediklerini kaydetti.