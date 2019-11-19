Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ve Zimbabve özel sektör iş birliğinin artırılmasına vurgu yaptı

Zimbabve'nin yeni Tahran Büyükelçisi Christopher Mapanga'dan güven mektubunu alan Cumhurbaşkanı Ruhani, “Yaptırımlar altındayken Zimbabve'nin yanında dururduk ve bugün ABD'nin her iki ülkedeki baskılarına rağmen, ikili iş birliğimiz daha da derinleşmeli” ifadesini kullandı.

Ruhani, iki ülke arasındaki benzerliklere değinerek, her iki ülkedeki özel sektörlerin, ticari ilişkilerin desteklenmesi için daha yakın çalışmaya teşvik edilmeleri gerektiğini söyledi.

Zimbabve’nin yeni Tahran Büyükelçisi Christopher Mapanga da güven mektubunu sunduktan sonra yaptığı açıklamada, “Aslında ortak düşmanlara ve baskıya karşı hem İran hem de Zimbabve halkları birlikte hareket etmelidir' diye belirtti.

Mapanga, iki hükümet ve halk arasındaki dostluğun zorunlu olduğunu vurgulayarak, “İki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ile ilgili olarak, bu ilişkilerin her iki ülkenin de çıkarlarını daha da derinleştirmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.