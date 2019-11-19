Nükleer Anlaşma'nın ortadan kalkması, dünyanın zararına olacaktır

Avustralya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Lyndall Jane Sachs'ın güven mektubunu alan Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni Büyükelçi ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, Tahran-Canberra arasında sürekli iyi ilişkiler olduğuna işaret ederek, 'Avustralya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz' dedi.

ABD'nin yasa dışı yaptırımlarının İran-Avustralya ilişkilerine gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Ruhani, 'ABD'nin tek taraflı yasa dışı yaptırımları, büyük siyasi ve ekonomik bir yanlış ve uluslararası kural ve kararlara aykırıdır' diye konuştu.

Bağımsız ülkelerin ABD'nin yasa dışı eylem ve kararlarına karşı koymaları gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

ABD ambargolarının er geç ortadan kalkacağına dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, 'İran halkı büyük bir halk olarak bu tür baskılardan korkmuyor. ABD, her zaman bölgesel hesaplamalarında yanlış yapıyor ve dolayısıyla ABD'nin yeni devlet başkanlar, önceki devlet başkanlarının yaptıklarını kınıyor' diye ekledi.

Avustralya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Lyndall Jane Sachs de bu görüşmede güven mektubunu sunduktan sonra yaptığı açıklamada, İran-Avustralya ekonoik ve ticari ilişkilerinin tüm alanlara genişleyebileceğini ve iki ülke yetkililerinin bu konuda gerekeni yaoarak, sorunların giderilmesine çalışması gerektiğini belirtti.