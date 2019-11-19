Cumhurbaşkanı Ruhani: İran, İsveç ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor

İsveç’nin yeni Tahran Büyükelçisi'nden güven mektubunu alan Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülke arasında geçmişten günümüzde süregelen iyi ilişkilere değinerek, "ABD'nin yasadışı yaptırımlarına rağmen iş birliğimizi ve ilişkilerimizi geliştirebileceğimizi umuyorum" dedi.

İsveç hükümetinin Nükleer Anlaşma ile ilgili tutumunu beğendiklerini açıklayan Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti, anlaşmaya bağlı kalmaya devam ediyor ve UAEK’nin İran’ın barışçıl nükleer faaliyetleri konusundaki izlemesi devam edecek” diye konuştu.

‘Bazı taahhütlerin azaltılması anlaşma çerçevesinde ve İran, diğer imzalayanların kendi taahhütlerini yeniden yapar yapmaz taahhütlerine geri dönecek’ diye vurgulayan Ruhani, 'ABD’nin İran’a yaptığı ekonomik yaptırımlar, uluslararası düzenlemelere ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına aykırıdır. İran ile İsveç arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Anlaşma'ya üye tüm taraflar, taahhütlerini yerine getirmelidir

İsveç’in yeni Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz de Cumhurbaşkanı Ruhani’ye güven mektubunu sunduktan sonra yaptığı açıklamada, “Bugün İsveçli şirketler ve ekonomistler İran’ı güvenilir bir ortak olarak görüyor ve siyasi, ticari, ekonomik ve akademik ilişkilerimizi geliştirebiliriz” dedi.

Son bölge gelişmelerine dikkati çeken Lentz, 'İran'ı ve girişimlerini destekliyoruz ve bölgesel gerilimleri hafifletmek için işbirliğine hazırız. İsveç Nükleer Anlaşma'yı her zaman desteklemiş ve tüm imzacıları taahhütlerini yerine getirmeleri için teşvik etmiştir' ifadesini kullandı.

İsveç'in yeni Tahran Büyükeçilsi ayrıca ABD’nin İran’a karşı tek taraflı yaptırımlarını yasadışı olarak gördüklerini ve bu yaptırımların birçok soruna yol açtığını kaydetti.