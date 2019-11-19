İran 4 kıta ile güvenlik nano ürünlerinin satışı için sözleşme imzaladı

Buffalo markalı güvenlik eldivenleri üreten Ajine Pars Abzar Firması, İran temsilcisi olarak katıldığı Almanya'nın Dusseldorf kentinde düzenlenen fuarda güvenlik sektörü ekipman ve makineleri alanındaki kapasite ve gücünü gözler önüne serdi.

İran firması Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan birçok firma ile güvenlik nano ürünlerini satmak için sözleşmeler imzaladığı duyurdu.

Dünyanın güvenlik alanında en büyük fuarlarından biri olarak görülen Almanya Dusseldorf Fuarı, her iki yılda bir defa düzenlenmektedir. Dünya çapında güvenlik sektörünün önde gelen firma ve şirketleri, bu fuara katılmayı önceliklerinden biri olarakj görüyor ve burada yeni müşterilerle iletişime geçerek, ürettikleri üürnleri satmayı hedefliyıor.

Ajine Pars Abzar Firması Genel Müdürü Ferhad Tahiri, bu fuar ve gerçekleşene sözleşmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 'Birçok ülkeden ziyaretçilerin katıldığı bu fuarda Türkiye, Azerbaycan, Almanya, İngiltere, İtalya, Güney Afrika, Polonya, Arjantin ve Brezilya ülkeleri ile yaptığımız görüşmeler sonucu sözleşmeler imzaladık' dedi.