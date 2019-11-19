Dışişleri Bakanı Zarif, Filistinlileri İsrail rejimine ateşkesin dayatılması başarısından dolayı kutladı

Zarif, İsrail rejiminin Filistin halkına ve özellikle Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırısını kınayarak bu rejime ateşkesin dayatılması başarısını kutladı.

Geçen Çarşamba günü, İslami Cihat hareketi, İsrail ile ateşkes için şartlar getirdi. Bunlar arasında terörün sona ermesi, Gazze sınırına yakın protesto saldırılarına son verilmesi ve İsrail'in kuşatmayı Gazze'den kaldırma anlaşmalarıyla uyuşması yer alıyor.

İslami Cihat Hareketi ile İsrail rejimi, 14 Kasım Perşembe günü nihayet Mısır’ın ateşkes ilanını kabul ettiklerini açıkladı.