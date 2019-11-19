400'den fazla firmanın katılımıyla 19. Tahran Ev Eşyaları Fuarı faaliyete başladı

'Piyasalar sınırları geçmeli' sloganıyla bugün faaliyete başlayan 19. Ev Eşyaları Fuarı, 22 Kasım'a kadar faaliyete devam edecek.

‘Fuara katılan firma sayısı geçen yıla göre yüzde 35 artt' diyen İran Beyaz Eşya Sanayi Derneği Genel Sekreteri Habibullah Ensari, bu fuarın düzenlenmesi ile yerli üreticileri tanıtmak, piyasaları geliştirmek ve parçaların yerli yapımını geliştirmek gibi hedeflere ulaşmak istediklerini açıkladı.

Fuarın açılış törenine İran Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Behmen Hüzeyinzade, İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkan Vekili Hamid Zadbum, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sanayi İşleri Müdürü Başkan Vekili Mehdi Niyaki ve diğer yetkililer katıldı.