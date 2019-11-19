Nükleer Anlaşma taahhütlerimizi askıya almayı çıkarlarımızın temin edilmesine kadar sürdüreceğiz

İran-Hollanda 3. Siyasi İstişare ve Diyalog Toplantısı'na katılmak için Hollanda'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile bir araya gelerek, ikili konuların yanı sıra başta Nükleer Anlaşma olmak üzere uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

Irakçı, Nükleer Anlaşma'nın yanı sıra Hürmüz Barış Planı, Fars Körfezi ve Kızıldeniz güvenliği, bölgesel gelişmeler ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

AB'nin Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesini eleştiren Irakçı, 'AB, bu anlaşmanın korunmasını istiyorsa, bu yönde bedel ödemelidir' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından ilan edilen Hürmüz Barış Planı'na de değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı, 'Fars Körfezi'nde güvenlik ve barış, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı ve bu plan da bu amaca ulaşmak için sunulmuştur' diye konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın bölgesel istikrar ve barışın temini konusunda üstlendiği rolü vurgulayarak, Hollanda'nın bölgede tansiyonun düşmesini istediğini açıkladı.