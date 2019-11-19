İran'ı ziyaret eden yabancı turtist sayısı artmaktadır

Geçtiğimiz yılda yabancı turist sayısında %52.5 oranında artış yaşandığına dikkati çeken Bakan Yardımcısı Timuri, 'Bu yılın ilk yedi ayında da (21 Mart-22 Ekim arası) geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bu sayıda yüzde 24'lük bir artış kaydedildi.' dedi.

İran turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun dünya çapında tanınmadığı sorunu olduğunu ifade eden Tümuri, '20 yıldır faaliyet gösterdiğim bu sektörde gördüğüm en büyük sınıktı, uluslararası arenada ülkemizin tanınmadığı ve bilinmediğidir. Son dönemde de buna İranofobi eklenmiş ve düşmanlarımız ülkemiz hakkında kara propaganda yürütmektedir' diye konuştu.

İran'ın 60 ülkede kültürel ataşeliği olduğuna dikkati çeken İranlı yetkili, İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu'nun uluslararası kültür alanında faaliyet gösteren bir kurum olarak çalıştığını belirtti.