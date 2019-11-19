Rusya: İran'a silah satmaya hazırız

Ria Novosti Haber Ajanası'na konuşan Rusya Federal Teknik-Askeri İş Birliği Kurumu Başkanı, Dmirty Şugayev, 'Rusya silah satışı konusunda İran'la iş birliğine hazırdır, ancak bu tür iş birliği, uluslararası silah ambargosunun kalkmasından sonra yapılabilir' dedi.

Şugayev ayrıca İran'ın askeri uçak, helikopter, tank, savaş gemileri, uçak motoru, zırhlı tanklar ve deniz altıları gibi silahları almak isteyebileceğini kaydetti.

Rusya'nın İran'la S-300 hava savunma sisteminin satışı konusunda görüşme gerçekleştirmediğinin altını çizen Rus yetkili, 'S-300'ler 2016 yılında İran'a teslim edildi ve bu sözleşmenin gerekli garantileri Mayıs 2018'de sona erdi' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın İran'a savunma silahlarını sattığını ifade eden Şugayev, 'İran'la BM ambargo listesinde yer almayan radyoteknik keşif sistemlerinin satışı ve onarımı konusundaki sözleşmelerimiz uygulanmaktadır' diye ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iki hafta önce yaptığı açıklamada, 'Yıllardır BM kararları doğrultusunda İran'ın silah alımı yasaklanmış ve biz kendi silahımızı da satamıyoruz, ancak Nükleer Anlaşma'yı gelecek yıla kadar kurtarabilsek, gelecek yıl İran'a uygulanan ambargo kalkacak ve biz kolaylıkla hem silah alabilir ve hem satabiliriz' demişti.