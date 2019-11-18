Zarif: Amerikan yetkililerinin İran halkını desteklemeleri iddiası utanç verici yalandır

Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Kanun çerçevesinde itiraz halkın hakkıdır ve bu İran anayasasında resmiyete tanınmıştır ve bunu hatırlatmak, baskı ile yasa dışı isteklerini İran’a dayatmaya çalışan rejimlerin hatırlatmasına gerek yoktur. ‘’ dedi.

Zarif, Amerikan yöneticilerinin İran halkına desteklerinin utanç verici yalan olduğunu belirterek, Pompeo’nun ilk önce İran halkı aleyhine insanlık dışı cinayetleri ve terörizmine yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Zarif, ‘’ Amerika’nın ekonomik terörizmi karşısında güç ve irade gösteremeyen ülkeler, güçsüzlüklerini gizleme için kargaşa ve kamu düzenini bozmaktan siyasi destek vermekteler, bu ülkeler tüm tehlikeli eylemlerinin sonuçlarını üzerlerine almalılar. ‘’ dedi.

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2012