UAEK, İran’ın ağır su stok’unun 130 tonu geçtiğini bildirdi

İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi büyükelçisi Kazım Garipabadi yaptığı açıklamada, İran’ın UAEK’ya bildirmesi sonrası, Ajansın denetçileri dün Erak Ağır Su tesisini denetleyerek, İran ağır su stok miktarının 131.5 ton olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

UAEK geçen haftada İran’ın Fordo tesislerindeki uranyum zenginleştirmeyi başladığını onaylamıştı.

Bu adım, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki attığı 4. Adımdı.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 3 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012