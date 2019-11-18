Musevi: Amerikalı yöneticiler İran halkına acıyacak konumda değiller

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’İran halkı birçok sorunları geride bırakmış ve bu aşamayı da geçecektir ve kendi iç sorunlarını kendisi çözecektir. ‘’ dedi.

Musevi, ABD Başkanı Pompeo’nun İran aleyhindeki müdahaleci sözlerini mahkum ederek, İran’a destek sözünün Pompeo’ya yakışmadığını söyledi.

Amerika yönetimi özellikle o ülkenin kötü niyetli Dışişleri Bakanının İran halkı aleyhindeki kötü niyetine değinen Musevi, bu sözlerin Amerika ekonomik terörizmi altında olan bir halkı söylendiğini ve daha önce de Amerikan dışişleri bakanının İran halkını açlıkla teslime zorlanması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Musevi, ‘’İran, Amerikan yönetimini İran’a acıyacak konumda görmemektedir eğer onlar kaygılıysa Amerika’da bulunan on milyonlarca aç insan için kaygı duysunlar. ‘’ dedi.

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2012