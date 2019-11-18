Tahtirevançi: İran, nükleer silahlardan arındırılmış Ortadoğu bölgesini desteklemektedir

‘’Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Ortadoğu’’ konferansında konuşan Tahtirevaçi, İran’ın Ortadoğu bölgesinden arındırılmış bölge önerisine değinerek, konferansın başarısının uluslararası barış ve güvenliğin güçlenmesine yardım edeceğini söyledi.

Tahtirevançi, ‘’ Amerikan destekli Siyonist rejimin nükleer silah ambarının ve Amerika’nın kendini nükleer silah kullanmadaki politikası ve nükleer silah sahibi olmayan ülkeleri tehdit politikası, bu bölgenin Ortadoğu’daki en büyük iki engeldir. ‘’ dedi.

Tahtirevançi, İran’ın bölgenin diğer ülkeleri ile bu yönde hukuki bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirterek, Amerika ve Siyonist rejimin konferansa katılmamasını onların bu konferansın hezimete uğramaması için adımları olduğunu belirtti.

Bugünkü Konferans, İran’ın 45 sene önceden yapılması önerisinde bulunduğu konferansı ilkidir. Bu konferans 5 gün süre ile Ürdün’ün başkanlığında düzenlenmekteir.

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2012