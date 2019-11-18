Bocnurd, Dünya Güreş Kulüpler Kupası'na ev sahipliği yapacak

İRNA'ya konuşan İran Güreş Federasyonu Lig Kurumu Başkanı Abdülmehdi Nesirzade, İran'ın 2019 yılı Dünya Serbest ve Güreş Kulüpler Kupası ev sahibi olarak seçildiğini ve Dünya Güreş Birliği'nin takviminde yer alan programlara göre, grekoromen güreş müsabakalarının 5-6 Aralık'ta, serbest güreş müsabakaların ise 18-20 Aralık'ta yapılmasının öngörüldüpünü söyledi.

Tahran'ın Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'na ev sahipliği yapması için koşullarının uygun olmadığını kaydeden Nesirzade, 'İran Milli Güreş Takımı antrenörleri ile yaptığımız görüşmelere göre bu müsabakaların ertelenmesi kararlaştırıldı' diye konuştu.

Bocnurd'un daha önce Dünya Serbest Güreş Kulüpler Kupası ev sahibi seçildiğine değinen Nesirzade, 'Grekoromen dalındaki müsabakaların da bu şehirde yapılması yönünde bir karar alarak, bu yarışmaların 17-20 Aralık tarihlerinde bu şehirde düzenlenmesi konusunda mutabakat sağladık' değerlendirmesinde bulundu.

İran'da 3 takımın müsabakalarda yer alacağı bilgisini veren İran Güreş Federasyonu Lig Kurumu Başkanı Nesirzade, 'Büyük ihtimalle diğer ülkelerden de 4 veya 5 ülke de bu müsabakalara katılım sağlayacaktır' diye ekledi.