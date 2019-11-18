İran Milli Kılıç Takımı, dünya beşincisi

Mısır'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'ndan sonra açıklanan son sıralamaya göre, İran takımlar kategorisinde 30 puanla bir sıra yükselerek dünya beşinciliğine yerleşti. Güney Kore'nin ilk sıraya yerleştiği bu sıralamada, Macaristan ve İtalya sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. İran'ı bu şampiyonada yenmeyi başaran Almanya ise dördüncü oldu.

İran Milli Kılıç Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmak için mücadelelerine devam etmektedir. Çin 188 puanla dünyanın onuncu sırasında yer alıyor. Dünya sıralamasının ilk takımı ile Asya'nın en iyi takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkını elde edecek.

Dünyanın en iyi eskrimcileri sıralamasında da İran Milli Kılıç Takımı kaptanı Muctaba Abidini dünya onuncusu, Ali Pakdamen ise dünya 27.'si oldu. Muhammed Rehberi 35. ve Muhammed Fütuhi 41. sırada yer almayı başardı.