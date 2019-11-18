Mehnan’da sonbahar bir başka güzel

Bocnurd, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'un Mehnan köyünde güzel sonbahar mevsiminin başlamasıyla doğa farklı bir renk alır ve ağaçların renkli yaprakları doğaya farklı bir görünüm kazandırır. FotoğrafçıVehid Hatemi

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