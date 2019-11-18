Bender Abbas tüm zamanların şehridir

Bugünlerde, Bender Abbas İran'ın en önemli ticaret limanlarından biri ve pazarları, alışveriş merkezleri, serbest deniz ve körfez ve tarihi cazibe merkezleri ile insanlar arasında çok popülerlik kazanmıştır. Şu anda, Bender Abbas İran'ın en büyük limanıdır.

Bender Abbas, Horsin Mağarası ve Geno Sıcak Su Kaynağı gibi çok sayıda köprü, çeşme ve müzeye ev sahipliği yapıyor.

Limanlar, tarih boyunca her zaman çeşitli kültürlerin ve medeniyetlerin bir kavşağı olmuş ve tarihi ve turistik cazibe merkezleri arasında, kesinlikle bu kültürel karşılaşmanın bazı belirtileri vardır. Bu sitelerden ve turistik yerlerden biri, Bender Abbas'daki Hindu tapınağıdır.

Hindu tapınağı belki de Bender Abbas'taki en tuhaf ve en muhteşem nesnedir. Bender Abbas'taki Hint Okyanusu'na giden ticaret yolunda, Hintli tüccarlar burada dinlenirdi. Tapınak, binanın ana iskeletinin oluşturulduğu konik kubbeli orta büyüklükte dikdörtgen bir salondur. Bu kubbenin dekorasyonu, onu bütün Fars Körfezi anıtlarından ayıran Hint mimarisine tamamen bağlıdır.

Bender Abbas şehrinde, Gelledari Müzesi yer almaktadır. Hamam, şehrin Bazar bölgesindeki merkezinde yer almaktadır. Gelledari'nin şehirde kalan ve Hamar tarihine kadar uzanan tek hamam olduğu söylenebilir.

Belki de İran'ın en uzun tarihi köprüsünü bilmiyorsunuzdur - yaklaşık 500 yıl önce inşa edilmiş olan köprü bu şehirdedir.

Geno Kaplıcaları ve Geno Turist Kompleksi, Bender Abbas'a yakındır ve bölgenin turistik ve sağlık merkezlerinden biridir.

10 bin metrekarelik bir alana sahip olan kompleks, erkek ve kadın havuzları, jakuzi, 23 odalı bir konut kompleksi, geleneksel restoran, eğlence parkı, vb. içerir ve insanlara sıcaklığın tıbbi özelliklerini kullanmaları için uygun koşulları sağlamıştır

Külah-i Ferengi Konağı, Bender Abbas kentinin önemli bir cazibe merkezi ve şehrin yat limanına çok yakın bir konumdadır. Daha önce, Bender Abbas'ın gümrük ve ticaret misyonunu yapıyordu. Bina Safeviler döneminde inşa edilmiştir, ancak o zamanın Avrupa mimarisinin geleneklerine uygun olarak yapıldığı için “Külah-i Ferengi” (Avrupa şapkası) olarak adlandırılmıştır.

Eski mahalle, Bender Abbas'ın batısında yer almaktadır. Bender Abbas Müzesi'nde sayısız İlhanlılar, Safevi ve hatta Sasani dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Bulunan sikkeler Hürmüz krallarının bakır, gümüş ve altın sikkelerin yapıldığı bir nane şekline sahip olduklarının tespit edilmesine yardımcı olmuştur. Ahameniş İmparatorluğu döneminde Sura yaşadı. İslam'ın ilk dönemlerinde bile, Fars'tan ticaret yolları Sura'ya geçti.

Gelledari Camii, Bender Abbas'ın merkezinde yer almaktadır. 1879 yılında Hac Şeyh Ahmed Gelledari tarafından yaptırılmıştır. Bir avlusu, 36 sıva süslemeli sütunlu büyük bir şapeli, güzel bir minaresi ve minaresi vardır. Bender Abbas'ın yakınında, 50 km'yi aşan ve 6.9 bin hektarlık bir alana sahip Kuh-e Kaşhar Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır. Rezerv esas olarak dağlık bölgeleri ve bozkırları temsil eder. Bitkilerden akasya ve demirhindi demeye, hayvanlardan - ram, dağ keçisi, yaban kedisi, sırtlan, kızıl tilki ve kuşlardan - ağaçkakan ve avcı şahinler. Ayrıca orada kertenkeleler ve yılanlar da bulunur.

Gelledari Hamamı, Kaçar dönemine tarihlenen güzel bir tarihi anıttır. Hamam, son 30 yılda, yöre halkının geleneklerini ve kültürünü hevesli turistlere göstermek için iki tadilattan geçirildi. Gelledari Hamamı, bugünlerde bir antropoloji müzesidir.

Bu yapının mimarisi, İran'ın merkezi platosundaki gibi diğer birçok bölüme sahip. Gelledari Hamamı'nın yapımında taş, harç ve sıva kullanılmış ve toprak tuğla örülmüştür. Hamamın tavanında, ışığın ve havalandırmanın sağlanması için bazı ışık kuyuları uygulandı ve bu ışık kuyularının açılması veya kapatılmasıyla hamamın içindeki sıcaklığı ve nemi ayarlamak için kullanıldı.

Gerekli miktarda su, hala iyi durumda olan 10 metre derinliğindeki bir kuyudan sağlanıyor. Su, “Hazine” adı verilen bir yerde ısıtılarak harç (çimento) ve taş betonu ile farklı yerlere kanalize edilmiştir. Gelledari Hamamı'nı ziyaret ederek, eski insanların nasıl banyo yaptıklarını hissedeceksiniz.

Bender Abbas yolunu Sircan'a takip ederseniz, Genu Dağları'nın yoldan yaklaşık 35 kilometre uzakta olduğunu göreceksiniz ve bölgedeki kaplıcaların yarattığı Genu Koruma Alanı, Khormozgan eyaletini ziyaret edenler için eşsiz bir tesistir.

Damaş Vadisi, doğa severleri kendine çeken, Bender Abbas'ın en görkemli yerlerinden biri. Bu vadi, Bender Abbas'ın 80 km kuzeyinde bulunan sarp Zagros dağları arasında yer almaktadır.Celabi Nehri olarak adlandırılan diğer birkaç kolu bağladıktan sonra Fars Körfezi'ne akan bir vadi boyunca güzel bir vadi akıyor.

Şehrin yerel yemekleri

O kentin yemeklerini tatmadan hiçbir gezi ya da gezi tamamlanmış sayılmaz. Hürmüzgan, özellikle güzel şehri olan Bendar Abbes ile tarihi antikliği ve taşınabilirliği nedeniyle kaliteli bir mutfağına sahiptir. Limanın yerlilerinin spesiyalitelerinden bazıları Havari, Tamuşi ekmeği, Mahyava, Dişo pirinci ve Balalit'dir.

Hürmüzgan’ın en yaygın hatırası hasır sepetler ve bu ürünlerdir. Bu ürünler ayrıca duvarları ve evleri dekore etmek için kullanılır.