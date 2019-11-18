Emir Kebir Üniversitesi öğrencilerinden Almanya Chem-E-Car Müsabakalarında başarılı performans

Emir Kebir Teknik Üniversitesi grubu, elektrokimya tepkimelerle çalışan bir makine tasarlayaral TU Dortmund Üniversitesi, Inburex, Merck ve BASF şirketlerinden oluşan bir jüri tarafından teknik performans kategorisinde üçüncü olarak seçildi.

33 takımın yarıştığı bu müsabakalarda Emir Kebir Teknik Üniversitesi, İran ve Asya tarafından yarışmalara katılan tek takımdı. İranlı öğrencilerin tasarladığı makine, elektrokimya tepkimelerle hareket ettiği gibi yine bu tepkimelerle tevakkuf ediyor.

Ali Selimi, Areş Nemayi, Emir Hüseyin Filozof ve Mehdi Kişaverz'den oluşan takıma Kişaverz Mürevvici danışman hoca ve Hüseyin Fazıliyan takım başkanı olarak görev yaptı.