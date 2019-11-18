Türkiye, İran'la ticari ilişkilerini geliştirmeye kararlı

İran-Türkiye İş Konseyi 16. Toplantısı sırasında AA'ya röportaj veren Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Başkanı Nail Olpak, Tahran'la ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için hükümetlerin daha fazla destek sunmaları gerektiğini söyledi.

İran-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ümit Kiler de yapıtğı açıklamada, hedeflerinin iki ülke Cumhurbaşkanlarının da belirttiği gibi yıllık 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak olduğunu bildirdi.

İran-Türkiye İş Konseyi 16. Toplantısı'na Türkiye'den 11 ve Irak, Umman, Katar, Rusya, Suriye, Hindistan, Afganistan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan 39 iş adamı katıldı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin ardından İran'la ekonomik ilişkilerini sürdürecekjlerini duyuran ilk ülkelerden olan Türkiye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de berlittiği gibi, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesini bir fırsat olarak gördüklerini ve bu yaptırım kararının İran-Türkiye ilişkileri üzerinde her hangi biğr etki bırakmayacağının altı çizildi.

2012 yılında 21.9 milyar dolara çıkarak rekor kıran İran-Türkiye ticari ilişkileri, 2013 yılında büyük düşüşle ve ABD yaptırımları nedeniyle 14.5 milyara indi. ardından iki ülke 2015 yılında tercihli ticaret anlaşmasını yürürlüğe sokarak ürünlerden gümrük verigisi düşürme programını yürürlüğe soktular. Bu anlaşmaya göre hedef, İran-Türkiye ticaret hacmini yılda 35 milyar dolara yükseltmektir.