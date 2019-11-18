BM Ticaret ve Kalkınam Konferansı İran'ın katılımıyla Cenevre'de başladı

20 Kasım'a kadar bu konferansa İran tarafından Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımıcıs Rahmetullah Ekremi katıldı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 100'den fazla üye ülke ve bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşn katılım göstermesi ile her 2 yılda bir yapımaktadır.

Bu konferansa dünya ülkelerinin yüksek düzeyli ekıonomik yetkilileri özellikle borçların yönetimi konusunu görüşmek üzere katıldı. Yetkili ve temsilciler ayrıca ekonominin çeşitli dallarını konuşmak ve bunlar hakkında fikir alışverişinde bulunmakj üzere uzmanlara görüşmelere geçrkeleştirecek.

2 gün sürecek bu konferansta gelişmekte olan ülkelerin borç krizi, saydamlığın olanak ve sınırlamaları, uzun vadeli borçların süreklilik politikası ve borç yönetimi için uluslararası yardımlar gibi konular ele alınacaktır.

Yapılan programlara göre İran Ekonomi Bakan Yardımcısı Ekremi, bazı ülke yetkilileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelecek.