18 Kas 2019 13:58
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News Code: 83559932
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İran İnsan Hakları Komitesi, Kanada'nın İran karşıtlığını sürdürmesini kınadı

İran İnsan Hakları Komitesi, Kanada'nın İran karşıtlığını sürdürmesini kınadı

Tahran, İRNA- İran İnsan Hakları Komitesi, Kanada hükümetinin 'İran'da İnsan Hakları Durumu' başlıklı bir karar tasarısını kınayarak, bu tasarının iftira ve yanlış bilgilerle dolu olduğunu ve Kanada hükümetinin İran katşıtlığın politikasını sürdümesini kınadıklarını bildirdi.

İran İnsan Hakları Komitesi'nden yapılan açıklamada, 'Bir kez daha ırkçı Kanada hükümeti, İran halkına karşı ekonomik terör uygulayanların yardımıyla İran'a İnsan Hakları Durumu isimli bir karar tasarısı hazırlayıp, BM Genel Kurulu 3. Komitesi'ne sunmuştur' denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'Kanada'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin BM İnsan Hakları Konseyi nezdinde kendi milli insan hakları raporunu başarılı savunmasının ardından bu karar alması, Batı dünyasının özgür İran halkı ile köklü düşmanlığı ve kötülüğünün derinliğinin simgesi olarak  karşımıza çıkmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası mekanizmalarla iletişimi savunan bir ülke olarak, sürekli insan haklarını savunmayı ve yükseltmeyi kendine hedef edinmiştir. Bu arada BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve ofisi, birçok ülke ve yerli ve yabancı STK'larla iş birliği yapması ve özel insan hakları rapörtörlerini ülkeye davet ederek onlarla iyi iş birliği içinde olması, ülkemizin uluslararası taahhütlerini uygulamasının açıkça belirtisi ve göstergesidir.'

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