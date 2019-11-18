İranlı kadın halterci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer aldı

Haltercimiz Cihanfekriyan, koparma denemesinde 81, silkme denemesinde 116 ve toplamda 197 kg halteri kaldırarark dördüncü sırada yer aldı.

3 erkek ve 2 kadın’dan oluşan İran Milli Halter Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Turnuvası'na katıldı.

Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Turnuvası 14-17 Kasım tarihleri ararsında Gaziantep’te yapıldı.

Eyüp Musevi, Rıza Beyranvend, Sohrab Muradi, İlham Hüseyni ve Perisa Cevanfikriyan’den oluşan İran halter kafilesinde erkekler dalında Muhammedhüeyin Berhah ve kadınlar dalında Saide Recebi teknik direktör olarak görev yapmaktadır.

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