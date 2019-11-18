İranlı halterci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

96 kg’de yarışan Eyüp Musevi, koparma denemesinde 169, silkme denemesinde 211 ve toplamda 380 kg halteri kaldırarak gümüş madalya elde etti.

Öte yandan 76 kg'de yarışan diğer İranlı halterci Hüseyni, koparma denemesinde 188, silkme denemesinde 110 ve toplamda 198 kg halteri kaldırarak bronz madalya kazandı.

3 erkek ve 2 kadın’dan oluşan İran Milli Halter Takımı, Gaziantep'de düzenlenen Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda yarıştı.

Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Turnuvası 14-17 Kasım tarihleri ararsında Gaziantep’te yapıldı.

Eyüp Musevi, Rıza Beyranvend, Sohrab Muradi, İlham Hüseyni ve Perisa Cevanfikriyan’den oluşan İran halter kafilesinde erkekler dalında Muhammedhüeyin Berhah ve kadınlar dalında Saide Recebi teknik direktör olarak görev yapmaktadır.

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de doğdu - 18 Kasım 2017, 1.47 m boyutundaki küçüklüğü nedeniyle “Cep Herkül” olarak adlandırılan halterde bir Türk dünyası ve olimpiyat şampiyonu oldu.

23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu

1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu.

Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

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