Rusya Nükleer Anlaşma hakkında endişeli

İRNA'ya özel röportaj veren Rusya'nın BM Viyana Daimi Temsilcisi Mihail Olyanov, 'Nükleer Anlaşma çok önemli ve eşsiz bir anlaşmadır ve ona ulaşmak için 10 yıldan fazla çaba sarfedilmiştir. Bu anlaşma, zor sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilmesinin mümkün olduğunu ve illa savaş başlamaya gerek kalmadığını gözler önüne serdi' diye belirtti.

Nükleer Anlaşma'nın Ortadoğu bölgesinde diplomasinin tek başarısı olduğunu kaydeden Olyanov, 'Bu anlaşma, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın güçlendirdi. Bu nedenle ABD bu anlaşma karşı takındığı yaklaşımla son yıllarda kendini izole etti' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin şimdiki durumdan sorumlu olduğunu altını çizen Rus yetkili, 'Bu sorumluluk Beyaz Saray yetkililerinin üzerindedir. Onlar son yıllarda anlaşmanın sonuçsuz kalması ve BM 2231 sayılı kararı ile BM Antlaşması 25. maddesinin etkisiz kılınması için var güçleri ile çalıştılar' diye ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz haftalarda İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almanın dördüncü adımını attıklarını ifade ederek, 'Dördüncü adımımızdan da önceki adımlarda olduğu gibi dönebiliriz. Onlar ne zaman taahhütlerini tam olarak yerine getirirse, biz de tam olarak taahhütlerimizi ifa etmeye başlayacağız' demişti.