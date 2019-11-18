Nahçıvan, İran'la transit kapasitesini artırmayı hedefliyor

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Hüseyni, Nahçıvan'ın Şahtahti, Poldeşt ve Sederek sınır kapılarını gezerek, İran-Türkiye-Nahçıvan arasında transit kapasitelerinin geliştirilmesi için çabaların artırılması gerektiğini dile getirdi.

Bu görüşmede taraflar, bu hedefe ulaşmak için uygulanmakta olan plan ve programlar hakkında Başkonsolos Hüseyni'ye bilgi verdi.

Nahçıvan yetkililerin belirttiğine göre, Nahçıvan sınır kapılarında transit taşıtlarının önceliğe alınarak, var olan sorunların ortadan kaldırılması için iş birliğin artırılması istendi.