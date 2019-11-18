18 Kas 2019 10:36
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News Code: 83559417
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Nahçıvan, İran'la transit kapasitesini artırmayı hedefliyor

Nahçıvan, İran'la transit kapasitesini artırmayı hedefliyor

Bakü, İRNA- Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sınır Kapıları yetkilileri, İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hğseyni ile yaptığı görüşmede, İran ve Türkiye ile transti kapasitesinin artırılması yönünde çaba sarfetttiklerini belirtti.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Hüseyni, Nahçıvan'ın Şahtahti, Poldeşt ve Sederek sınır kapılarını gezerek, İran-Türkiye-Nahçıvan arasında transit kapasitelerinin geliştirilmesi için çabaların artırılması gerektiğini dile getirdi.

Bu görüşmede taraflar, bu hedefe ulaşmak için uygulanmakta olan plan ve programlar hakkında Başkonsolos Hüseyni'ye bilgi verdi.

Nahçıvan yetkililerin belirttiğine göre, Nahçıvan sınır kapılarında transit taşıtlarının önceliğe alınarak, var olan sorunların ortadan kaldırılması için iş birliğin artırılması istendi.

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