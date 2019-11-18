Anlayışlı İran halkı, Pompeo'nun kaos çıkaranları desteklemesini kınıyor

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sözcü Musevi yaptığı açıklamada, 'Bu tür insanların desteklediği tahripkar unsurların eylemleri, İran'ın anlayışlı halkının yöntem ve ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır' dedi.

Pompeo'nun İran'ın iç işlerine karışmasını kınadıklarını açıklayan Musevi, 'Saygın İran halkı, bu tür iki yüzlü ifade ve açıklamaların hiçbir sadakat ve doğruluğu olmadığını iyice biliyor' diye konuştu.

ABD'nin ve özellikle Dışişleri Bakanı'nın İran halkına ilişkin kötü niyetleri olduğunu belirten Musevi, 'Çok ilginçtir ki ABD'nin ekonomik terörüne maruz kalan halkla dayanışma içerisinde olduklarını ifade ediyorlar! Daha önce de aynı bu kişi, açıkça İran halkının biz önümüzde diz çökmesi için aç bırakılması gerektiğini söylemişti' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın iç işlerine karışarak, ülkenin bazı şehirlerinde kaos çıkaran unsurları desteklediklerini belirtmiş ve 'Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde İran halkına söylediğimiz gib ABD hükümeti onların yanındadır' iddiasında bulunmuştu.

Pompeo twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran halkı, hükümetlerinin yaptığı karşısında artık susmuyor. ABD sizin sesizini duyuyor, sizi destekliyor ve yanınızda saf tutuyor' paylaşımında bulunmuştu.

Bütün bu açıklamalar, ABD hükümetinin İran'a karşı tek taraflı yaptırım uygulayarak İran halkına yönelik ekonomik terör başlattığı bir döneme denk gelmektedir.