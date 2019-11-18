Malezya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Kuala Lumpur Zirvesi'ne davet etti

Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başbakan Özel Temsilcisi Hacı Marzuki, başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Gmrüşmede İran Dışişleri Bakanı Zarif, özellikle iki ülkenin tamamlayıcı ekonomik statüsü temelinde mevcut iş birliği alanlarına değinerek bilgiye dayalı işletmeler üzerindeki iş birliğinin her iki ülkeye de fayda sağlayabileceğini belirtti.

Malezya Başbakanı Özel Temsilcisi de Başbakan Mahathir Muhammed'in İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Kuala Lumpur'da düzenlenecek ve İslam dünyası sorunlarını ele alacak toplantıya katılması için gönderdiği davetiyeyi Zarif'e iletti.

Müslüman dünyasının sorunlarını incelemek ve mevcut uluslararası ortamda çözümler bulmak için Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi düzenlenecek.