İran-Gürcistan ilişkilerinin artmasına vurgu

Tahran'ı ziyaret eden Gürcistan-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şalva Kiknavlizde ile görüşen İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, 'Umarız bu tür görüşmeler, ikili ilişkilere katkı sağlar. İranlı firmalar, Gürcistan'da mühendislik hizmetleri sunabilir. İran firmalarının komşu ülkelerde faaliyet etmesi için güzel kural ve yasalar mevcut' ifadesini kullandı.

Gürcistan-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kiknavlizde de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin gelişmekte olduğunu ve bu hususta iki ülke parlamentolarının iyi rol oynayabileceklerini söyledi.

Gürcistan hükümetinin ikili ilişkileri geliştirmek için kararlı olduğunun altını çizen Gürcü yetkili, 'Ekonomi ve turizm sektöründe de iyi iş birliği yapabiliriz. İran, ülkemizin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdendi.. Parlamentolar ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması için kendi sorumluluklarını yapmalı' diye ekledi.