Dışişleri Bakan Yardımcısı Hollanda'ya gitti

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın İran-Hollanda Siyasi Görüşmeler 3. Turu'na katılmak üzere bu ülkeye gittiği açıklandı.

Irakçı'nın bu ziyaret kapsamında Hollandalı mevkidaşı ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile de bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırması bekleniyor.

Siyasi Görüşme Toplantıları, düzenli biçimde her altı ayda bir iki ülke başkentlerinde karşılıklı olarak yapılmaktadır.

Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Andre Haspelz, geçtiğimiz yılın Kasım ayında İran-Hollanda Siyasi Görüşmeler 2. Turu'na katılmak üzere başkent Tahran'a gelmiş ve Irakçı ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştu.