İran köyü To Do Ödülü final bölümüne yükseldi

Rezevi Horasan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Yardımcısı Ali Şeriati Meniş, İsfehek köyünün halk katılımı kriteri nedeniyle bu festivalin finallerine yükseldiğini ve ödülü almaya ciddi aday olduğunu açıkladı.

İsfehek köyünün 1978 yılında yaşanan depremde tamamen yıkıldığını açıklayan Ali Şeriati Meniş, 'O olaydan sonra halkın katılımıyla eski dokunun yanında yeni bir köy inşa edilerek ekoturizm ve turizm cazibesi haline geldi' dedi.

Köyün Tarihi hamamı ve çeşitli el sanatları ile dikkat çektiğine işaret eden Şeriati Meniş, kültürel mirasın halk üzerinde etkili olarak, köyün İran'da mimari açıdan ilk tescilli köyü olduğunu belirtti.

To Do Festivali'nce verilecek ödülü alan köyün halkın katılımı kriteri yönünden seçildiğini aktaran Şeriati Meniş, köyün ödüle değer görülmesi halinde turist sayısında artış yaşanmasına katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.