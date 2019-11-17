Lübnan'da kaos yaratma stratejisi, Lübnan halkı ve hükümetinin dirayetiyle yenilgiye uğradı

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Vekili Şeyh Naim Kasım ile görüşen Amiral Şemhani, Lübnan'da yaşanan son duruma değinerek, 'ABD ve İsrail'in güvenliği ortadan kaldırmaya çalışan unsuru olarak IŞİD'in bölgede çöküşe geçmesinden sonra, emperyalizm bölgede yeni krizler yaratmak istemektedir' dedi.

ABD'nin Suriye'de yenilgisi ve Hizbullah'a yönelik yaptırım politikasının etkisiz olduğuna işaret eden İranlı üst düzey yetkili, 'Lübnan'da kaos ortamı yaratma stratejisi, diğer cephelerde yenilginin sonucu olarak ortaya atılmasına rağmen, ülke halkı ve hükümetin tedbirli dirayet ve önlemleri nedeniyle bir sonuca ulaşamadı' diye belirtti.

Şemhani, İran'ın Direniş Cephesi ve Hizbullah'ı İsrail tehditlerine karşı tam kapsamlı korumaya ve desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Hizbullah Genel Sekreter Vekili Şeyh Naim Kasım da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e karşı cephede sonsuz desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, 'Hizbullah, İran halkının ABD'nin baskılarına eşi görülmemiş biçimde gösterdiği direnişten esinlenerek, İsrail'in bölgede tehlikeli amaçlarına ulaşmasına asla izin vermeyecektir' diye konuştu.