İran ve Gürcistan iş birliğini geliştirmeye kararlı

Tahran'ı ziyaret eden Gürcistan-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şalva Kinkavlizde, İran'ın Tiflis Büyükelçisi ve İran Ticaret Odası Başkanı Gulamhüseyin Şafii ile bir araya geldi.

İran Ticaret Odası Başkanı Şafii bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Gürcistan'ın ekonomik ve siyasi ilişkilerinin geçmişine işaret ederek, 'Gürcistan'da son yıllarda yaşanan ekonomik gelişme ve büyüm, göze çarpmaktadır. Bu ülkede iş ve meslek hayatının düzenlenmesi konusunda bölgede başarılı sıralatrda yer alıyor' dedi.

İran ve Gürcistan arasındaki kültürel yakınlığın ekonomik ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğunu dikkati çeken Şafii, 'İran, Ermenistan ve Gürcistan aracılığıyla Karadeniz'e ulaşabilir. Ayrıca Astara-Azerbaycan demiryolu hattı ile bu iş birliğinin gelişme fırsatı yükselir' diye konuştu.

İran'ın Tifis Büyükelçisi Kavam Şehidi de İran ve Gürcistan'ın iş birliği fırsatlarına değinerek, iki ülke özel sektörünün desteklenmesi ve Gürcistan'da faaliyet gösteren İranlı iş adamlarının bu destek kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.

Gürcistan-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kinkavlize de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülkenin parlamento, hükümet ve özel sektör bağlamında iş birliği ve ilişkilerini geliştirebileceklerinin altını çizerek, önümüzdeki aylarda ilişkilerin güçlenmesi için plan ve programların devrede olduğunu belirtti.

Yaptırımların İran'la diğer ülkelerin ilişkilerini artırması yönünde bir engel oluşturduğuna dikkati çeken Kinkavlizde, 'Eminim bu sorunlar çözülecek ve İran bu konuda yararlı olacak' diye ekledi.