Malezya Başbakanı Özel Temsilcisi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar bu görüşmede başta ekonomik olmak üzere ikili ilişkileri, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlarını, bölgesel meseleler ve Nükleer Anlaşma'nın son durumu gini konuları masaya yatırdı.

Görüşmede ayrıca Malezya Başbakanı Özel Temsilcisi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Malezya'nın başkentinde İslam dünyasnın sorunlarını incelemek ve konuşmak amacıyla düzenlenecek Uluslararası Kuala Lumpur Konferansı'na katılmaya davet etti.