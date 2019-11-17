17 Kas 2019 16:13
Journalist ID: 2391
News Code: 83558833
0 Persons

Malezya Başbakanı Özel Temsilcisi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı görüştü

Malezya Başbakanı Özel Temsilcisi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı görüştü

Tahran, İRNA- Malezya Başbakanı Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci Merzuki Yahya, İranlı mevkidaşı Abbas Irakçı ile başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelerek birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar bu görüşmede başta ekonomik olmak üzere ikili ilişkileri, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlarını, bölgesel meseleler ve Nükleer Anlaşma'nın son durumu gini konuları masaya yatırdı.

Görüşmede ayrıca Malezya Başbakanı Özel Temsilcisi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Malezya'nın başkentinde İslam dünyasnın sorunlarını incelemek ve konuşmak amacıyla düzenlenecek Uluslararası Kuala Lumpur Konferansı'na katılmaya davet etti.

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 6 =