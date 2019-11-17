İran ve İtalya köklü iş birliği İslam Devrimi'nden sonra ilerledi

'İran-İtalya: 60 Yıllık Kültürel Miras İş Birliğ Fuarı'n açılış töreninde konuşan İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone, İslam Devrimi'nden sonra İran ve İtalya'nın kültür ve tarih alanındaki iş birliğini geliştirdiğini kaydederek, 'Zamanla bu iş birliği daha bütüncül hale gelmiş ve özellikle tarihi yapıların korunması, restorasyonu ve düzenlenmesi ve hatta üniversiteler arasında büyük ilerlemeler kaydetmiştir' diye ifade etti.

İran ve İtalya kültür havzalarının iki ülkenin tarih mirasçısı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi, 'Ortak sorumluluğumuz, bu mirası koruyarak geliştirmek ve gelecek ve yeni kuşaklara aktarmaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Bu fuarın İranlı ve İtalyan arkeolog, uzman ve araştırmacılarının iş birliği ile yapıldığını söyleyen İtalya'nın Tahran Büyükelçisi, arkeologların geçtiğimiz 60 yıl içinde büyük ve olağanüstü işler yaptığını ve özellikle 70'li yıllarda İsfahan Büyük Camii ve Yanık Şehir gibi tarihi eserlerin gün yüzüne çıkması ve korunmasında büyük katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Yapılan işlerin kalıcı olduğunun altını çizen İtalyan Büyükelçi, 'İran ve İtalya ince sanatlar, arkeoloji ve tarihi eserlerin korunması yönünden ortak çalışmalara imza atmış ve bunlar değerlendirmesi gereken konulardır' diye ekledi.